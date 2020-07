Polícia divulga imagens da chegada de Naya Rivera e filho ao porto para alugar barco

Deputados da ‘lista vazada’ temem busca em gabinetes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia do condado de Ventura divulgou na noite de quinta-feira (9) imagens de uma câmera de circuito interno que mostram a chegada da atriz de "Glee" Naya Rivera com seu filho de quatro anos ao porto. Foi nesse local que ela alugou a embarcação.

Nas imagens, por volta dos 55 segundos, a atriz chega com seu carro e, segundos depois, deixa o veículo com o menino em direção ao local de locação.

Não havia praticamente mais ninguém no local a não ser os dois. Por volta de pouco mais de 11 minutos, é possível ver quando o barco com eles sai do local em direção ao Lago Piru que foi onde tudo aconteceu.

As buscas por Naya seguem. Porém, as autoridades policiais do condado de Ventura declararam nesta quinta-feira (9) que não tinham esperança de encontrar a atriz de 33 anos com vida. Eles estão trabalhando com a hipótese de "morte presumida", de modo que as buscas agora são para recuperar o corpo da atriz.

Conhecida pelo papel de Santana Lopez no seriado "Glee", ela desapareceu após pular de um barco alugado por ela nas águas do lago Piru, que fica nessa região da Califórnia (EUA). O filho de Naya, Josey, foi encontrado sozinho no barco na quarta-feira (8).

A polícia diz ainda que o local onde ela possivelmente se afogou tem águas turvas, com baixa visibilidade, além de árvores e detritos no fundo. E que o corpo pode demorar entre 7 e 10 dias a emergir na superfície.

Com apenas 4 anos, o filho de Naya foi encontrado em boas condições físicas. "Ele está saudável", informou a polícia. No momento, o menino está com o pai, Ryan Dorsey, com quem ela foi casada até 2018. Os dois dividiam a custódia dele.