Polícia devolve documentos de ONG do Pará, mas computadores ficam apreendidos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Pará começou, nesta quinta (27), a devolver os documentos que foram apreendidos na ONG Projeto Saúde e Alegria há mais de 30 dias. A entidade afirma, porém, que seu trabalho continua prejudicado porque os computadores levados ainda não foram devolvidos.Os equipamentos foram levados da ONG --uma das mais reconhecidas da região, ganhadora de prêmios por sua atuação na Amazônia, inclusive o recente Prêmio Melhores ONGs do Brasil, e integrante da Rede Folha de Empreendedores Socioambientais-- no mesmo dia em que quatro brigadistas de Alter do Chão, em Santarém, no Pará, foram presos sob acusação de terem participado de incêndios na região.Como a Folha de S.Paulo mostrou, o inquérito que levou às prisões de Daniel Gutierrez Govino, João Victor Pereira Romano, Gustavo de Almeida Fernandes e Marcelo Aron Cwerner não apresentava provas de crime por parte dos brigadistas.Após manifestação do Ministério Público Federal (MPF) e do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), o juiz Alexandre Rizzi, titular da vara criminal de Santarém, soltou os brigadistas. Um dia antes o mesmo juiz havia negado a liberdade deles durante a audiência de custódia.Em 20 de dezembro, a Polícia Civil do Pará indiciou os quatro brigadistas e outra pessoa pelo fogo em Alter do Chão.No inquérito do caso, como também mostrou a Folha, não há nenhuma acusação formal contra a ONG Saúde e Alegria que justificasse a apreensão."Embora impedida de executar algumas atividades programadas em meio à situação caótica em que fomos colocados, nossa heroica equipe conseguiu manter os principais compromissos e benefícios diretos às comunidades neste final de ano, com destaque para a Jornada Cirúrgica de 2019, capacitações diversas, obras para implantação de infraestrutura de saneamento básico e de abastecimento de água encanada, entre outros benefícios", diz, em nota, a ONG.A entidade, que diz já ter passado por auditorias de órgãos públicos, anunciou que adiantará sua auditoria anual independente e que contratará um segundo serviço externo para analisar detalhadamente o material que foi apreendido pela polícia.