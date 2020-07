Polícia coleta material genético de familiares de líder comunitária desaparecida

Sobrepreços nos contratos da saúde e empresa faz esquema para não pagar imposto em Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia recolheu material genético de familiares da líder comunitária Vera Lúcia da Silva Santos, 64 anos, que está desaparecida desde a semana passada. O material será confrontado com o DNA do corpo encontrado carbonizado no sábado (18) no porta-malas do carro da ativista no Grajaú (zona sul da capital paulista). Vera desapareceu dois dias antes, quando saiu de sua ONG, também na zona sul, após receber um telefonema.

O delegado Marcelo Jacobucci, do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa), afirmou ao Agora nesta quarta-feira (22) que o corpo carbonizado ainda não foi identificado. O material colhido dos familiares de Vera pode ajudar a polícia a constatar se o cadáver seria da líder comunitária. "Inúmeras testemunhas estão sendo ouvidas e diversas diligências realizadas", afirmou, sem dar mais detalhes sobre a investigação.

A polícia também investiga o desaparecimento Vera Lúcia da Silva Santos. Um amigo dela, que pediu anonimato, afirma ter presenciado o momento em que ela recebeu uma ligação telefônica, por volta das 10h20 de quinta-feira (16). "Ela respondeu tá, tá, ok, ok, e saiu sem falar para onde ia em seguida", diz. A testemunha afirmou à reportagem que Vera costumava se deslocar sempre com um motorista, mas que na quinta saiu sozinha.

A entidade presidida por Vera atua há 28 anos na região. Atualmente, a ONG administra seis creches e um centro de juventude, onde são oferecidos cursos de capacitação à comunidade. Vera também pertence ao Conseg (Conselho Comunitário de Segurança) da região. "Estranhei, pois a dona Vera saiu sem o motorista, dirigindo ela mesma o carro, sem falar para onde ia", pontuou o amigo. Desde então, a líder comunitária não foi mais vista.

O carro dela, um Volkswagen Fox, modelo 2010, foi encontrado destruído pelo fogo, por volta das 10h do sábado por policiais militares que faziam ronda pela rua Doutor Pedro de Castro Valente. Após pesquisarem as placas do veículo, os agentes constataram que um boletim de ocorrência havia sido registrado, informando o desaparecimento da líder comunitária. Em seguida, os policiais encontraram um corpo carbonizado no porta-malas do veículo.

O amigo disse que, ainda na quinta, telefonou para o celular de Vera, após se preocupar com a demora da líder comunitária em retornar à ONG. As ligações foram atendidas três vezes, por uma mulher desconhecida. "A pessoa que atendeu afirmou que o número não era da Vera, mas claro que era o número dela. Depois disso, o celular foi desligado", afirmou a testemunha, acrescentando que a amiga não recebeu ameaças e que também não tinha inimigos.