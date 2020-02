PMs desocupam quartel no Ceará após tiros que feriram ex-governador Cid Gomes

FORTALEZA, CE, E RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O Governo do Ceará retomou na madrugada desta quinta-feira (20) o controle do 3° Batalhão da Polícia Militar em Sobral (270 km de Fortaleza). Os manifestantes, policiais militares que reivindicam aumento salarial e seus familiares, ocupavam o local desde a noite de terça (18) e saíram antes da chegada do Batalhão de Choque da PM.Na tarde de quarta-feira (19), o senador licenciado Cid Gomes (PDT-CE) foi atingido por dois tiros quando tentava entrar no quartel dirigindo uma retroescavadeira. Com quadro de saúde estável, ele está internado na enfermaria do Hospital do Coração de Sobral e deve ser transferido ainda nesta quinta-feira para Fortaleza.“Após atendimento inicial, evoluiu sem intercorrência nas últimas horas, mantendo-se hemodinamicamente estável e com padrão respiratório normal, não mais necessitando de cuidados de terapia intensiva, recebendo, portanto, alta para a enfermaria”, diz o boletim assinado pelo diretor técnico da unidade de saúde, Joaquim David Carneiro Neto. ​A retroescavadeira usada por Cid ainda estava em frente ao quartel na manhã desta quinta-feira, quando será feita uma perícia no veículo, alvejado por tiros e também por pedras.Sobral é a base eleitoral de Ciro Gomes e Cid, que apoiam o governador Camilo Santana (PT) e, nacionalmente, fazem oposição ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Cid foi governador do estado em momento semelhante de crise com a PM, em 2012.Pelas redes sociais, Camilo Santana classificou como "inaceitável" o que chamou de "extrema violência" praticada "por um grupo de policiais mascarados, amotinados num quartel". O governador petista informou que pediu reforços ao governo federal.​"Reforço que já havia solicitado formalmente apoio de tropas federais para o Ceará aos ministros Luiz Eduardo Ramos e Sergio Moro, para uma ação enérgica contra essas pessoas que têm agido como criminosos. Esses crimes não ficarão impunes", afirmou Camilo.O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, autorizou nesta quarta-feira (19) envio da Força Nacional de Segurança Pública ao Ceará. Em ofício, afirmou que recebeu informações de Camilo "sobre movimento paredista da polícia do estado" e solicitação do "envio da Força Nacional de Segurança Pública para colaborar com as forças de seguranças estaduais na garantia da lei e da ordem".Antes de levar os tiros, o senador se dirigiu até o portão de entrada do batalhão tomado pelos PMs. Com um megafone, deu cinco minutos para que eles saíssem do local. Um vídeo foi gravado por pessoas que estavam presentes."O movimento de vocês é ilegal. Vocês têm cinco minutos para pegarem os seus parentes, as suas esposas, os seus filhos e sair daqui em paz. Cinco minutos, nem um a mais."Depois de dar o ultimato, alguns manifestantes se aproximaram do portão gritando que ele não tinha autoridade para determinar a retirada, e uma confusão começou.Cid levou um soco e recuou. Depois da confusão, ele subiu na retroescavadeira e avançou sobre o portão, quando levou os dois tiros, além de pedradas.O clima de tensão ainda é grande. Um policial militar foi preso na madrugada desta quinta-feira após atear fogo no carro de uma mulher no município do Crato, no interior do Ceará.O crime ocorreu por volta das 3h30 e teria sido praticado em retaliação a comentários feitos pela dona do veículo nas redes sociais contra o movimento dos policiais cearenses.A delegacia-regional do Crato confirmou a prisão em flagrante do suspeito, mas não revelou sua identidade. O policial foi preso em casa após análises das imagens de câmeras de segurança instaladas na via pública. Não houve feridos.A reportagem percorreu três batalhões da PM em Fortaleza ao longo desta quinta-feira. Um deles foi o 18°, no bairro Antonio Bezerra, na zona oeste, o único paralisado na capital —o segundo fechado no Ceará era o 19°, em Caucaia, na região metropolitana.No bairro Papicu, o 22° BPM praticamente não tinha movimento pela tarde. Apenas algumas motos da PM estavam no estacionamento. Na véspera, dez viaturas foram furtadas do local.No Conjunto Ceará, ao sul da capital, o 17° BPM também estava praticamente sem operação. Segundo o comandante Ideraldo Belini, com 12 viaturas com pneus cortados e cinco levadas, o patrulhamento estava sendo feito pé, nos locais de maior aglomeração como praças e terminais, com apoio da Polícia Civil e Guarda Municipal.A impressão em Fortaleza era de pouca presença de agentes de segurança. Pela tarde, no trajeto entre os batalhões de Papicu e conjunto Ceará, numa distância de 22 Km, a reportagem não viu nenhum veículo policial de patrulhamento nas ruas.Desde a noite de terça-feira, PMs fazem motim contra a proposta de reestruturação salarial feita pelo governo Camilo Santana.A Constituição proíbe militares das Forças Armadas de fazerem greve e de se sindicalizarem. Já o artigo 42 estende essas proibições aos policiais militares e aos bombeiros.Em 2017, os ministros do Supremo Tribunal Federal confirmaram a proibição das paralisações de servidores civis que atuam na segurança pública (policiais civis e federais, por exemplo).Até esta quinta, quatro policiais foram presos e 300 são investigados por participarem do motim no Ceará, que foi proibido na segunda (17) pela Justiça.Em meio aos atos, dois batalhões foram atacados por homens encapuzados, que roubaram dez viaturas em uma das unidades e esvaziaram pneus dos carros em outra.Na segunda-feira, a Justiça havia determinado, a pedido do Ministério Público do Ceará, que agentes de segurança poderiam sofrer sanções e até serem presos por promoverem movimentos grevistas ou manifestações no estado.Em um dos ataques, no batalhão no bairro do Papicu, em Fortaleza, cerca de dez viaturas foram levadas. Em outro, na Barra do Ceará, também na capital, os carros tiveram os pneus esvaziados.O governo vai investigar as ações, mas o secretário da Segurança, André Costa, disse nesta quarta-feira que pode haver policiais e esposas de policiais envolvidos nas ações.Os protestos já chegam a ao menos a sete cidades do interior do Ceará. Em Sobral, homens encapuzados, com o corpo para fora das janelas de viaturas da Polícia Militar, circularam p​elo centro da cidade nesta quarta ordenando que comerciantes fechassem as portas.Muitos só reabriram as lojas após a chegada de policiais civis e guardas municipais, que estão patrulhando algumas cidades em razão da paralisação de parte da PM.Desde o início de 2020, o governo de Camilo Santana e associações dos policiais e bombeiros militares negociam uma reestruturação salarial. Nesta terça-feira a proposta final foi enviada para a Assembleia Legislativa, que vai discutir o projeto e votar, mas parte da categoria não ficou satisfeita com o que foi definido.A proposta de reestruturação salarial enviada prevê aumento de cerca de R$ 3.400 para cerca R$ 4.500 no salário dos soldados. O pagamento será feito em três parcelas (em março de cada ano) até 2022.Inicialmente o oferecido havia sido aumento para R$ 4.200, em quatro parcelas, mas foi revisto após as associações que representam a classe terem rejeitado a oferta.O governador disse que a proposta já está no limite do que o estado pode oferecer.