PM é preso suspeito de matar idoso durante briga de vizinhos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um soldado da Polícia Militar de 30 anos foi preso, nesta quinta-feira (27), suspeito de matar seu vizinho, um idoso de 60 anos, por conta de uma discussão por causa de água, em Itapecerica da Serra (Grande SP).O policial passou por audiência de custódia, nesta sexta-feira (28), e permanece detido no presídio militar Romão Gomes, na zona norte da capital paulista. Ele foi indiciado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.A vítima, identificada somente como Armando, procurou a delegacia de Itapecerica há cerca de duas semanas, quando afirmou que o soldado havia entrado em sua casa e o ameaçado com uma arma de fogo.Dias depois, ainda de acordo com a polícia, a vítima retornou ao distrito "completamente machucado" afirmando que havia sido agredido pelo policial.No início desta semana, o idoso desapareceu. Por conta disso, a Polícia Civil intimou o PM a prestar depoimento, durante o qual ele teria confessado ter matado o idoso.Em seu depoimento, o PM afirmou que não havia água potável em sua casa. Por conta disso, ele usava um poço, que ficava no quintal da casa da vítima. O PM alegou que era "tratado muito mal" pelo idoso, quando o policial ia pegar água na casa do vizinho.Nesta semana, a data não foi informada, a vítima, ainda segundo o soldado, teria partido para cima do policial com uma faca. Por conta disso, acrescentou o suspeito, ele deu um mata-leão no idoso, que acabou morrendo.Após o homicídio, o PM afirmou que jogou o corpo da vítima em uma fossa, que fica na casa do policial e a cobriu com uma placa de concreto.A reportagem apurou que o soldado já respondia a outro processo na corregedoria da corporação, para ser expulso da PM, no qual ele é suspeito pelo desaparecimento de um veículo apreendido que sumiu de um pátio.Resposta A SSP (Secretaria da Segurança Pública), gestão João Doria (PSDB), afirmou que o policial permanece preso no presídio militar Romão Gomes. Ele ingressou na PM em 2013."O autor do crime confessou os fatos e indicou o local onde estava o corpo da vítima. Ele foi indiciado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver", diz trecho da nota.