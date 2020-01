PM de SP coloca 13 mil policiais nas divisas e rodovias após fuga do PCC

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar reforçou o policiamento nas divisas de São Paulo e nas rodovias que cruzam o estado por conta da fuga de 75 criminosos, muitos deles integrantes do PCC, de um presídio do Paraguai.Ao todo, segundo a corporação, desde domingo (19), 13 mil policiais foram escalados para a operação, que ainda deve ter reforço do efetivo "nas próximas horas", segundo nota do Centro de Comunicação da PM.A PM afirma que a ação vai priorizar o policiamento rodoviário, reforçado por radiopatrulhas, Força Tática, policiamento de Choque, Baeps (Batalhões de Ações Especiais de Polícia), helicóptero Águia, cães farejadores e também com o uso de drones para monitoramento.Nesta segunda-feira (20), policiais do Mato Grosso do Sul e do Paraguai recapturaram dois dos presidiários que escaparam da penitenciária paraguaia de Pedro Juan Caballero.Também nesta segunda, 26 presos fugiram de outra região de fronteira e rota para o tráfico de drogas. Eles quebraram a parede da cela e usaram lençóis amarrados para escalar o muro na penitenciária Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, no Acre. Um preso foi recapturado horas depois.