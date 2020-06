PM de São Paulo terá treinamento para evitar casos de violência

CPI enxerga duto por onde escorre dinheiro da saúde no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar do estado de São Paulo passará por um novo treinamento a partir de julho para diminuir a violência, afirmou o governador João Doria (PSDB) nesta segunda-feira (22), em entrevista coletiva.

O programa começará no quartel do comando geral e depois será implementado na Academia da Polícia Militar do Barro Branco.

Segundo o governador, o programa batizado de Retreinar será feito para "evitar que esse 1% de maus policiais que insistem em usar a violência desnecessária junto à população possa compreender que isso não é aceitável na PM do estado de São Paulo".

O programa, no entanto, não prevê novos protocolos, mas sim o reforço do que já é ensinado à Polícia Militar.

"Os valores que regem a Polícia de São Paulo, que são respeito aos direitos humanos, gestão, trabalhar com as melhores práticas, serão reforçados, serão passados novamente para reavivar", disse Coronel Alvaro Camilo, secretário-executivo da Secretaria de Segurança Pública.

De acordo com Camilo, coronéis serão os primeiros reunidos no programa e, em torno de 15 a 20 dias, o treinamento chegará aos sargentos, cabos e soldados "para que todos relembrem o que aprenderam nas escolas: a proteger a tratar as pessoas como gostariam de ser tratados".

Sobre os casos de violência policial, o governador afirmou que os policiais com mau comportamento representam menos de 0,4% da PM.

"Isso confere que não há qualquer tipo de movimento, práticas crescentes. Faz parte, infelizmente, de uma média que temos que baixar, reduzir, e, se possível, eliminar", disse.