Plataforma de universidade volta a exibir dados de coronavírus no Brasil após suspensão temporária

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A plataforma da universidade americana Johns Hopkins voltou a exibir dados da pandemia do novo coronavírus no Brasil após um desaparecimento temporário das informações na noite deste sábado (6).

O portal deixou de exibir os números do Brasil por cerca de duas horas. Em nota enviada à Folha de S.Paulo, a instituição disse que a causa do desaparecimento das informações foi a suspensão do site covid.saude.gov.br, mantido pelo Ministério da Saúde para atualizar os dados da pandemia no país.

O site do ministério ficou fora do ar desde a noite da sexta-feira (5), e voltou a funcionar na tarde deste sábado (6) sem exibir parte dos dados que informava anteriormente, como o número total de casos e mortes causadas pela doença.

A omissão desses números é uma das mudanças que o ministério anunciou que faria na divulgação das informações sobre a doença no país.

A plataforma da Johns Hopkins é uma referência no mundo todo no acompanhamento dos dados da pandemia do novo coronavírus.