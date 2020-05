Pinacoteca de SP fará sua 1ª exposição online

Como a Covid-19 entrou no Amazonas e medidas para conter seu avanço

A Pinacoteca de São Paulo fará sua primeira exposição online, que poderá ser vista a partir da próxima terça, 12, em seu site oficial - www.pinacoteca.org.br. Distância reúne vídeos e filmes com cinco trabalhos do acervo, com curadoria de Ana Maria Maia.

Integram a mostra Da Janela do Meu Quarto (2004), de Cao Guimarães, O Batedor de Bolsa (2011), de Dalton Paula, Tarefa I (1982), de Leticia Parente, 9493 (2011), de Marcellvs L., e A Banda dos Sete (2010), de Sara Ramo. Mas não é só isso.

Os internautas podem fazer uma visita digital pelo Tour Virtual 3D da Pinacoteca, que também está disponível no site do museu, ou pelo Google Arts and Culture.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.