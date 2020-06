Pesquisa revela dados sobre tipo de pessoa com mais chances de ser traída

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

Um estudo revela que existem determinadas pessoas que estão mais propensas a serem traídas nos relacionamentos amorosos. A pesquisa é da Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos e entrevistou aproximadamente 1.577 voluntários, entre os quais 898 eram casados. No total, cerca de um em cada cinco participantes - 19% - admitiram já terem sido traídos pelo companheiro parceiro em algum momento da vida.

Segundo o site UOL, ser simpático, divertido ou descontraído foram algumas das características predominantes em pessoas agradáveis que possuem mais chances de terem parceiros infiéis.

Em termos psicológicos, os acadêmicos creem que uma possível explicação possa recair sob o fato de que um parceiro mais descontraído faça com que o infiel sinta que será perdoado se cometer uma traição e for descoberto.

Ainda de acordo com o site, outra característica que o estudo concluiu que os indivíduos menos conscientes e mais infantis estavam mais predispostos a sofrer traições. "Um parceiro pouco confiável, imaturo ou preguiçoso pode aumentar o estresse e os conflitos ao navegar pelas responsabilidades do dia a dia, como pagar contas, realizar tarefas domésticas, ser assíduo no trabalho, cumprir compromissos pessoais, etc.", afirmou um dos estudiosos.