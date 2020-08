Produzidos durante a quarentena, 13 curtas-metragens de terror chegam nesta quinta, 6, às plataformas digitais do iTunes, Google Play, YouTube Filmes, Vivo Play, Now e Looke. Intitulado Antologia da Pandemia, reúne filmes do Brasil, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, Chipre e Reino Unido.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.