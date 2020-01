PCC realiza fuga em massa em prisão no Paraguai, e 75 conseguem escapar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Setenta e cinco presos, a maioria membros do PCC (Primeiro Comando da Capital), fugiram na madrugada deste domingo (19) de uma prisão em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.A facção criminosa brasileira tem forte atuação no país vizinho devido a tráfico de drogas.A polícia encontrou um túnel que ligava um dos pavilhões voltados a presos do PCC à área externa da prisão. O governo paraguaio, no entanto, considera que parte dos criminosos possa ter fugido durante a semana sem usar a passagem.A ministra da Justiça do Paraguai, Cecilia Pérez, ordenou a destituição do diretor da penitenciária e de outros funcionários. A suspeita é que a facção tenha comprado a fuga --circulam informações, segundo a ministra, de que o pagamento pode ter sido de US$ 80 mil (cerca de R$ 330 mil)."Foi encontrado um túnel e acreditamos que esse túnel foi um recurso enganoso para legitimar ou maquiar a liberação dos presos. Há cumplicidade com as pessoas de dentro da prisão, e esse é um fenômeno que acontece em todas as penitenciárias", afirmou o ministro do Interior do país, Euclides Acevedo. Segundo ele, o país está em alerta máximo, pois os presos são de grande periculosidade.O governo informou que 40 dos 75 presos são brasileiros, e os demais, paraguaios. O ministro afirmou que é possível que alguns dos detentos tenham fugido para o Brasil.O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, afirmou que trabalha com as forças de segurança para impedir a entrada dos criminosos no Brasil, e que, caso sejam capturados, serão levados a presídios federais."Se voltarem ao Brasil, ganham passagem só de ida para presídio federal", escreveu em rede social.O ministério afirmou que alertou a Polícia Federal, principalmente no Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, na operação Horus, que atua na fronteira. O setor de inteligência difundiu alerta por seus canais. Além disso, foi pedida ao Paraguai a relação de foragidos.O governo de Mato Grosso do Sul enviou cerca de 200 policiais para reforçar a segurança da fronteira.Para o pesquisador Bruno Paes Manso, do Núcleo de Estudos da Violência da USP, a fuga no Paraguai é uma espécie de retorno ao que a facção fazia nos anos 1990 em São Paulo. "O lema do PCC é 'paz, justiça e liberdade'. As fugas sempre foram ponto de honra. Elas aconteciam muito em São Paulo no começo dos anos 1990, com tecnologia de túneis. Com os presídios de segurança máxima, ficou mais difícil. A inteligência mudou para assalto a banco."Um dos autores do livro "A Guerra: a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil" (editora Todavia), Paes Manso diz que a chegada da facção ao Paraguai, a partir de 2008, mudou a dinâmica do crime na região, que tinha até então uma relação mais orgânica.O pesquisador cita Jorge Rafaat Toumani, chefe do narcotráfico em Pedro Juan Caballero, morto pelo PCC em 2016 num ataque que envolveu até o uso de metralhadora antiaérea. "Era uma espécie de governador local", diz."Quando o PCC chega e tem uma postura de confronto, como é no Brasil, o impacto é grande, porque o Paraguai não estava preparado para lidar com isso. E aí o PCC acabou tendo essa brecha para voltar a trabalhar como fazia nos primórdios dos anos 1990, em São Paulo.""Chegam a um país onde não há todo esse aparato de repressão e violência, tanto das quadrilhas quanto da polícia, e agitam a região. O próprio assassinato do Rafaat foi traumático para o país. E a presença do PCC nas prisões tem causado turbulência na política."