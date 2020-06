Pazuello efetiva empresário que trabalhava sem vínculo com Ministério da Saúde

CPI retorna, abala governo e aliados recuam

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, nomeou o empresário Airton Soligo, conhecido como Cascavel, como assessor especial em seu gabinete. A nomeação foi publicada nesta terça-feira (23), no Diário Oficial.

Como mostrou o jornal Folha de S.Paulo, mesmo sem vínculo formal no governo, Cascavel vinha se reunindo com governadores e secretários estaduais e municipais de saúde em nome do ministério para tratar de temas relacionados à pandemia do novo coronavírus.

Cascavel foi deputado federal por Roraima (1999-2002), estado no qual é um empresário conhecido, e tentou voltar ao posto em 2018, pelo Republicanos, mas não foi eleito. ​