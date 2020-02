Paulistano deverá encarar domingo com chuva

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O paulistano deverá enfrentar mais um dia chuvoso neste domingo (2), principalmente à tarde e à noite, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A temperatura na cidade de São Paulo deverá oscilar entre 21º e 24º.Na segunda-feira (3) a previsão é de queda de temperatura, que deverá variar entre 20º e 23º, igualmente com chuva, o que deverá se repetir na terça e na quarta.A capital paulista entrou em estado de atenção em toda a cidade neste sábado (1º) para alagamentos em virtude da chuva, que começou no meio da tarde. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura, houve extravasamento do córrego Perus, na zona norte.Ocorreu ainda o transbordamento do córrego Paciência, também na zona norte.No início da noite, o Corpo de Bombeiros afirmou ter recebido 25 chamados para queda de árvores e um para o desabamento de muro. A corporação disse que foram 45 acionamentos para enchentes no município.