O dia de amanhã com o Covid -19

No Globo Repórter desta sexta, 20, a viagem será pelo nosso vizinho Paraguai. O repórter Paulo Gonçalves, que é filho e neto de paraguaios, vai nos revelar o que há de melhor da culinária do país, além de mostrar locais paradisíacos, com cachoeiras, onças, pássaros raríssimos, que compõem o Pantanal paraguaio. Apresentação de Sandra Annenberg.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.