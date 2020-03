O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enquanto os números de infecções do novo coronavírus continuam a crescer na Europa e no continente americano, já há mais de 113 mil pessoas recuperadas da Covid-19 no mundo.

Cerca de 54% das pessoas que se recuperaram da doença são de Hubei, província chinesa onde teve início a pandemia. O território chinês concentra 65% dos casos de recuperação, o que representa 60.811 recuperados, segundo a base de dados da Universidade Johns Hopkins. Até agora, a China teve 81.661 contaminados e 3.281 mortes pelo novo coronavírus.

Casos mais graves da Covid-19 requerem internação de semanas. Por isso, os dados de recuperados da doença na China e nos países mais afetados, como Itália, Espanha e Irã devem continuar a crescer nas próximas semanas e meses.