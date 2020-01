Parte dos foragidos no Paraguai têm ligação com megatraficante brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo menos seis dos 75 foragidos do presídio de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, são ligados ao traficante Sérgio de Arruda Quintiliano Neto, mais conhecido como Minotauro, considerado pelas autoridades policiais como um dos chefes do tráfico na região de fronteira.



Setenta e cinco presos, a maioria membros do PCC (Primeiro Comando da Capital), fugiram na madrugada deste domingo (19) de uma prisão na cidade paraguaia, que faz fronteira com Ponta Porã (MS).



Segundo a Polícia Federal, Minotauro comandava o narcotráfico na região até ser preso em fevereiro de 2019 em um apartamento de luxo em Balneário Camboriú (SC). É suspeito ainda de matar um policial civil e uma advogada.



Da lista de foragidos (veja abaixo), Wilian Benjamin Gonzales Salinas, Felipe Diogo Fernandes, Marcos Paulo Valdez, Júlio César Gomes, Ailton Botelho dos Santos e Lucianno de Souza Martinez foram presos em Pedro Juan Caballero dois dias depois da prisão de Minotauro no Brasil, em 7 de fevereiro do ano passado.



Além deles, outros foragidos já figuravam no noticiário local. Timoteo David Ferreira, Allan Gabrecht dos Santos, Luis Antonio Varela da Silva e Laurindo de Souza Neto foram presos em maio de 2017 com um arsenal com coletes a prova de balas e três fuzis (inclusive um AK47). Eles tinham uma mansão como escritório do crime.







Veja lista de foragidos:







1. José Antônio dos Santos



2. Timoteo David Ferreira



3. Alex dos Santos



4. Wilian Benjamin Gonzales Salinas



5. Jacson Rafael dos Santos da Silva



6. Felipe Diogo Fernandes



7. Allan Gabrecht dos Santos



8. Luis Antonio Varela da Silva



9. Laurindo de Souza Neto



10. Osvaldo Pagliato



11. Murilo Rodrigues



12. Cícero Fernandes Decimo



13. Reinaw Cantero



14. Rodrigo Rocha de Araújo



15. Marcos Paulo Valdez



16. Júlio César Gomes



17. Ailton Botelho dos Santos



18. Rafael de Souza N.



19. Wilson Curlo Torres



20. Alan Tavares da Silva



21. Cícero Marco Silva



22. Lucas Alves da Silva



23. Lucianno de Souza Martinez



24. Claudinei Predebon



25. Wellington Rocha Nery da Costa



26. Ângelo Batista de Almorin



27. Eduardo Alves da Cunha



28. Flávio Rotela



29. Jhon Barbosa



30. Francisco de Chagas



31. Rafael Carvalho da Silva



32. Mauro Vieira



33. Derliz Marques Gonzales



34. Lucas de Souza



35. Willian Santos



36. Lacson da Silva Paula



37. Rodrigo da Silva



38. Ricardo Smanioto



39. Odaia Ferreira dos Santos



40. Cleiton Nunes



41. Francisco Benardo Gimenez



42. Walter Torales



43. Gustavo Ariel Tabarez



44. Sabio Gonzalez



45. Daniel Parades Morel



46. Enrrique Duarte



47. Orlando Torres



48. Jorge Damian Villamayor



49. Hugo Ramon Pizuino



50. José Adrin Ojeda



51. Osvaldo Ferreira



52. Delrosario Gomez



53. Fidel Cristino Cardozo



54. Milciades Sanabria



55. Richard Antonio Robles



56. Ruben Gustavo Nuñes



57. Silvio Gorrido



58. Santiago Nuñes Irala



59. Moises Rojas



60. José Antonio Marin



61. Cristin Lopes



62. Francisco Peralta



63. Alberto Ariel Cristaldo



64. Gustavo Gomez



65. Robert David Cristaldo



66. Luis Martinez Vera



67. Cristian Vera



68. José Adrian Melgarejo



69. Marcio Valenzuela



70. Celso Luis Alvarenga



71. Ronal Francisco Britez



72. Alejandro Mongelos



73. Sandro Robles



74. Hector Silva



75. Edgar Cabrera











PCC E O PARAGUAI



Agosto de 2016 - O traficante Jorge Rafaat Toumani, 56, é morto a tiros, no centro de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia onde morava, em execução planejada pelo PCC. Um traficante que abastecia o PCC e Comando Vermelho, Jarvis Chimenes Pavão, tomou o controle da região







Abril de 2017 - Criminosos invadiram a sede da transportadora de valores Prosegur em Ciudad del Este, próxima à fronteira com o Brasil, e roubaram cerca de US$ 40 milhões. Crime foi atribuído ao PCC







Dezembro de 2017 - O narcotraficante brasileiro Jarvis Chimenes Pavão, 49, foi extraditado do Paraguai para cumprir pena de 17 e nove meses no Brasil







Julho de 2018 - O brasileiro Eduardo Aparecido de Almeida, 39, considerado o chefe regional do PCC, no Paraguai e Bolívia, é preso em Assunção, capital paraguaia







Novembro de 2018 - O Paraguai expulsa do país o traficante Marcelo Piloto, apontado como um dos líderes do CV, e o também traficante Rovilho Alekis Barboza, conhecido como Bilão, e integrante da facção criminosa PCC







Fevereiro de 2019 - Considerado pelas autoridades policiais como o chefe do PCC na fronteira do Brasil com o Paraguai, Sérgio de Arruda Quintiliano Neto, conhecido como Minotauro é preso pela Polícia Federal em Balneário Camboriú (SC)







Abril de 2019 - A Polícia Federal apreendeu cerca de meia tonelada de cocaína no momento em que um helicóptero, que transportava a droga, havia pousado para reabastecer na zona rural de Presidente Prudente (558 km de SP). A organização criminosa que usava o helicóptero buscava a droga no Paraguai







Dezembro de 2019 - Sob o argumento de que há "níveis críticos de violência" e ações da facção criminosa PCC na região, o Ministério Público Federal decidiu fechar o seu prédio em Ponta Porã (MS), na fronteira do Brasil com o Paraguai, e transferir suas atividades para a cidade de Dourados (MS), a 120 km de distância​