Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo do Paraná determinou o adiamento de todas as apresentações programadas para os auditórios do Centro Cultural Teatro Guaíra, em Curitiba, neste final de semana.

Em comunicado à direção do órgão, o secretário estadual de Comunicação e Cultura, João Evaristo Debiasi, alertou que apesar do Paraná não registrar casos de transmissão comunitária do coronavírus até o momento, é prudente o adiamento dos espetáculos, já que as instalações são fechadas e grande parte do público é de idosos.

O comunicado recomenda que o ressarcimento aos cidadãos seja feito e diz que novas orientações sobre eventos públicos devem ser anunciadas a partir de segunda (16). Também ressalta que as autoridades seguem fazendo um trabalho preventivo para evitar a circulação do coronavírus.