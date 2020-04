Paraná registra quarta morte pelo novo coronavírus

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O governo do Paraná confirmou nesta quinta-feira (2) a quarta morte pelo novo coronavírus no estado. O paciente era um homem de 72 anos, de Campo Mourão, centro-oeste do estado.

Ele estava internado desde o dia 28 de março e morreu nesta terça-feira (31) em um hospital da região. O resultado do exame para o novo coronavírus saiu apenas nesta quinta.

Segundo a secretaria de saúde do estado, o caso ainda não tinha sido notificado pelo município. A Folha não conseguiu contato com a prefeitura da cidade, que possui nove registros confirmados da doença.

Como 29 novos casos da Covid-19, o Paraná soma 258 pacientes com o novo vírus. Destes, quatro morreram. Há ainda mais 638 em investigação.

Apesar de concentrar o maior número de doentes, Curitiba não registrou mortes pelo novo coronavírus. São 109 casos confirmados, mas dez ainda não entraram na conta do governo estadual. Desses, 54 já foram liberados do isolamento e 28 continuam internados -nove em estado grave, com necessidade de respirador.