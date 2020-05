Para os pequenos

A crepioca do vice-governador

Começa nesta quinta, 21, o Festival Crescer, que contará com a apresentação de atrações culturais para crianças e tem como tema Arte que Acalma.

O primeiro destaque é de música com o Beatles para Crianças; no dia 28, tem oficina de sucata com Estéfi Machado; dia 4 de junho, contação de história com Ana Luísa Lacombe; e, dia 11, teatro com a Cia. de Bonecos, sempre a partir de 16h.

Para conferir é só acessar os canais oficiais da Revista Crescer, no YouTube e Facebook

