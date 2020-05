Não ao lockdown em Manaus

Em especial para homenagear o Dia das Mães, a Band vai exibir show especial com o cantor Daniel, que será realizado no domingo, 10, às 15h45.

No repertório da live, músico planejou repertório com canções que marcaram sua trajetória, desde o começo ao lado do parceiro, João Paulo. Entre as músicas, o público vai conferir clássicos como Estou Apaixonado e Romaria.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.