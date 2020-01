Para conter coronavírus, China isola cidades e cancela eventos do Ano-Novo chinês

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo chinês anunciou na quarta (22) o isolamento da cidade de Wuhan devido ao surto de coronavírus. Os serviços de ônibus municipais e intermunicipais, trens e balsas foram totalmente desativados. Todos os voos foram cancelados e passeios turísticos estão suspensos até o dia 8 de fevereiro. Nesta quinta (23), a cidade de Huanggang, a 70 quilômetros de Wuhan, também foi isolada.



Até o momento, o número de casos confirmados de coronavírus chinês aumentou para 631, com 17 mortes, segundo o People's Daily, um dos maiores jornais do país.



A ordem de paralisar os serviços de transporte público começou a valer às 10h15 do horário local. Os primeiros serviços a parar foram os de metrô e trens. Há relatos, na imprensa local, de passageiros presos dentro das estações. Situação similar foi relatada no Aeroporto Internacional de Wuhan Tianhe.



Antes da paralisação, cidadãos foram informados que os ônibus voltariam para as garagens às 11h.



As autoridades de Wuhan ordenaram que todos os cidadãos utilizem máscaras, e a entrada de pessoas sem máscara em prédios públicos foi proibida sob pena de responsabilização legal.



"Aqueles que desconsiderarem o aviso serão punidos de acordo com as leis e regulamentos relevantes", diz o texto divulgado pelo governo de Wuhan.



Com a alta procura por itens como máscaras, roupas de proteção e desinfetantes, a sede da Cruz Vermelha na China disponibilizou um serviço atendimento 24h para receber doações.



Os mercados estão lotados desde o amanhecer com cidadãos comprando e estocando mantimentos. As autoridades de comércio de Wuhan anunciaram que vão fortalecer o fornecimento de carne, ovos, vegetais e grãos.



O Ano-Novo chinês, que acontece no próximo dia 25 de janeiro, teve eventos cancelados.



Sete filmes que seriam exibidos no Festival da Primavera (que comemora a passagem de ano) tiveram suas estreias adiadas. Em 2019, comemorações do festival renderam cerca de 724,6 milhões de dólares (3 bilhões de reais).