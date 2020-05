Impeachment de Wilson e Carlos pode cair no “isolamento social”

Cleo Pires é a convidada desta quarta, 13, do Superbonita, que chega ao último episódio desta temporada. Em conversa com Camila Pitanga, a atriz e cantora fala sobre saúde mental e afirma que a terapia transformou sua vida. Programa vai ao ar às 23h, no GNT.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.