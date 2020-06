Padres da Missão Paz, que acolhe imigrantes, estão com a Covid-19

A onda que ameaça derrubar Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Igreja Nossa Senhora da Paz, no Centro de São Paulo, suspendeu as transmissões online de suas missas após três padres que fazem parte da Missão Paz contraírem a Covid-19. Os padres estão isolados e seguindo as recomendações médicas.

Além dos padres, o técnico Miguel Ahumada, responsável pelas transmissões das missas e pela Rádio Migrantes, também está com Covid-19 e se recupera sem complicações.

A Missão Paz é conhecida por acolher e apoiar imigrantes e refugiados em São Paulo. Atende pessoas de mais de 70 nacionalidades e mantém quatro estruturas na Liberdade, bairro onde está instalada: a Casa do Migrante, o Centro Pastoral e de Mediação dos Migrantes, o Centro de Estudos Migratórios e a Igreja Nossa Senhora da Paz.

No período de pandemia, a Missão Paz reúne voluntários que angariam e distribuem comida para a população vulnerável.

Em entrevista recente, o padre Paolo Parise, um dos infectados, contou que refugiados de várias nacionalidades que trabalhavam como microempreendedores agora estão passando dificuldade e precisam de ajuda.

COMO AJUDAR

Missão Paz - Rua Glicério, 225, na entrada da secretaria, de segunda a sexta, das 9h às 11h e das 14h e às 17h. Antes de chegar, ligue para (11) 3340-6950