Oscar publica previsão de vencedores no Twitter e confunde seguidores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O perfil oficial da Academia de Artes e Ciências de Hollywood no Twitter publicou, na noite desta segunda (3), uma tabela prevendo os ganhadores dos principais prêmios desta edição.Como muitos dos títulos reunidos ali casam com os palpites dos veículos especializados, muitos internautas se perguntaram se a instituição não tinha vazado acidentalmente os resultados deste ano, a serem revelados neste domingo (9), a partir das 22h.Estão lá, por exemplo, os favoritos aos prêmios de melhor ator, atriz e ator coadjuvante e atriz coadjuvante, Joaquin Phoenix (por "Coringa"), Renée Zellweger (por "Judy"), Brad Pitt (por "Era uma Vez em... Hollwood") e Laura Dern (por "História de um Casamento"). Além de uma surpresa --o sul-coreano "Parasita", indicado em seis categorias, aparece como vencedor do troféu de melhor filme.A postagem foi apagada, e substituída por uma explicação. "Convidamos os fãs a compartilharem suas predições no Oscar no Twitter, o que muitos de vocês fizeram. Um problema pontual no Twitter fez com que as essa predições parecessem vir da nossa conta. Não vieram. Este erro está agora resolvido. Revelaremos nossas escolhas no domingo."No mesmo dia, a Academia tinha lançado um desafio no Twitter, chamada de "Oscars Prediction Experience".O vexame seria comparável àquele da cerimônia de 2017, quando a estatueta de melhor filme foi concedida a "La La Land" e revogada, ao vivo, para "Moonlight".No entanto, como a votação da premiação só acaba nesta terça (4), às 22h, o mais provável é que alguém que administra o perfil do Oscar no Twitter tenha usado o aplicativo com a conta oficial, ou que a tabela se referisse aos títulos mais votados pelos internautas.