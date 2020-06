Operação prende três pessoas no Rio e em Brasília suspeitas de fraude com respiradores

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Uma operação policial, que envolveu agentes da Bahia, de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Distrito Federal, prendeu na manhã desta segunda-feira (1) três pessoas suspeitas de participarem de um esquema fraudulento de venda de respiradores que seriam usados no enfrentamento da pandemia de Covid-19.

Além das três prisões, realizadas no Rio de Janeiro e em Brasília, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão.

De acordo com informações repassadas pelo Consórcio Nordeste, bloco formado pelos estados nordestinos com o objetivo de realizar ações públicas de maneira conjunta, a empresa HempCare apresentava-se como revendedora de equipamentos hospitalares. O grupo pagou de maneira antecipada R$ 48 milhões pela compra de 300 respiradores.

Como a empresa não cumpriu os prazos e não devolveu o dinheiro, o Consórcio acionou a Polícia Civil da Bahia, que instaurou um inquérito.

Conforme as investigações, a empresa tentou negociar de forma fraudulenta com vários entes públicos, entre eles hospitais de campanha e de base do Exército de Brasília.

Mais de 150 contas bancárias vinculadas ao grupo foram bloqueadas pela Justiça. O governo da Bahia informou que os detalhes da operação vão ser apresentados em uma coletiva nesta segunda-feira. A empresa ainda não se pronunciou sobre o assunto.