Operação da PM contra tráfico na cracolândia termina com policial baleado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma operação da Polícia Militar na cracolândia, na região central de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (15), terminou em tumulto e com um policial militar baleado.Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a PM prendeu seis pessoas na região da Nova Luz (centro de São Paulo) e apreendeu drogas após receber uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas.Enquanto saíam, teria sido feito um disparo em direção aos agentes que atingiu a perna de um policial e deu início a um tumulto, logo contido. A SSP diz que policiais não usaram arma de fogo. A reportagem apurou que agentes usaram munição química.O agente ferido foi encaminhado à Santa Casa e os suspeitos detidos, encaminhados ao Denarc (Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico).O órgão de segurança não informou se houve interdição de vias no entorno.Nos últimos meses, outros tumultos ocorreram na cracolândia. Em novembro, um confronto entre agentes da GCM e usuários de droga terminou com o roubo de arma de um agente, tiros e agressão a um usuário caído no chão.Em setembro, uma operação de limpeza de barracas nas ruas gerou confusão e a interdição da avenida Duque de Caxias (centro de São Paulo).