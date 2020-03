Opções em casa

O dia de amanhã com o Covid -19

O Canal Brasil Play preparou uma seleção de filmes nacionais, séries entre outros programas, que estarão à disposição de assinantes a partir desta sexta, 20.

Entre longas-metragens, estão Até Que a Sorte Nos Separe, O Auto da Compadecida, Vai Que Cola - O Filme, Bruna Surfistinha, Cidade de Deus e As Boas Maneiras, além dos quatro episódios da série Serra Pelada.

E tem ainda o conteúdo de atrações como o programa Espelho, com Lázaro Ramos, Amigos Sons e Palavras, com Gilberto Gil, Larica Total, Bipolar Show, O País do Cinema e O Som do Vinil, que estarão com algumas temporadas abertas no streaming.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.