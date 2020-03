O inimigo invisível

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma colisão frontal entre um micro-ônibus e um caminhão provocou a morte de onze pessoas e deixou outras 17 feridas neste domingo (22), na BR 365, em Pirapora (MG). Todos os mortos eram passageiros que iam da Bahia para o Paraná.

O acidente ocorreu de madrugada, na altura do km 155. Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal, o veículo de passageiros invadiu a pista no sentido contrário e se chocou com o caminhão, que transportava repolhos. Este se dirigia para o município mineiro de São Gotardo.

O Corpo de Bombeiros socorreu as vítimas e encaminhou 16 feridos para a Fundação Hospitalar Dr. Moisés Magalhães Freire, em Pirapora. Entre eles, estava o motorista do caminhão, que foi retirado das ferragens. Um passageiro em estado grave teve que ser levado para a Santa Casa de Montes Claros.

O micro-ônibus transportava 25 passageiros e dois motoristas. Eles eram operários contratados por empresa paulista e tinham prestado serviços numa fábrica em Camaçari (BA). Os trabalhadores estavam voltando para suas cidades no interior do Paraná.

A Polícia Civil de Minas está investigando as causas do acidente e realizou perícia no local. Os veículos também vão passar por averiguação, para se saber se apresentavam problemas de manutenção.