Ônibus lotam em SP e Ministério Público pede aumento urgente da frota

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em SP, João Eduardo de Amorim, enviou ofício às secretarias de transporte estadual e municipal de São Paulo recomendando que a circulação de toda a frota de ônibus e trens seja reestabelecida, sem que haja redução durante os horários de pico.

A medida valeria pelo prazo de vigência do decreto de situação de emergência. O documento foi enviado na noite de sexta (3), e a procuradoria deu 72 horas, a partir da notificação, para que as pastas prestem esclarecimentos e informações sobre como irão proceder em relação ato fato.

Em meio à crise do coronavírus, a prefeitura de São Paulo anunciou a redução da frota de ônibus para 40% a partir da última segunda-feira (30). A SPTrans diz que tomou essa decisão porque o número de passageiros, durante a quarenta, atinge 23% da média diária em dias úteis.

No documento, Amorim alega que a despeito da evidente queda no número de usuários --já que estabelecimentos de ensino, empresas e órgãos públicos encontram-se fechados--, o aumento imediato da frota de ônibus e trens em circulação é necessário, uma vez que, mesmo com a recomendação de isolamento social, estão mantidos os serviços essenciais e postos de saúde.

Ele alega que com a frota reduzida, há maior chance de ocorrer aglomeração de passageiros, o que pode gerar contágio pelo novo coronavírus.