Ônibus ganham mais de 457 mil passageiros em 1 mês na capital paulista em quarentena

Coronavirus já entrou dentro de casa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os ônibus da capital paulista ganharam mais de 457 mil passageiros desde o início da quarentena. Em apenas um mês, a queda no volume de pessoas que passam pelas catracas do transporte público municipal foi revertida e atualmente, apesar do aumento no número mortos pelo novo coronavírus, a tendência é de alta.

Na última sexta-feira de março, dia 27, 2,4 milhões de passageiros foram transportados nos ônibus municipais, segundo dados da SPTrans, sob a gestão de Bruno Covas (PSDB). No dia 24 de abril, a última sexta-feira do mês passado, foram 2,86 milhões, um aumento de 19%.

Desde o fim de março, a única sexta-feira em que não houve ganho de passageiros foi no feriado do dia 10, às vésperas da Páscoa.

Apesar do crescimento constante na quantidade de pessoas que passam pelas catracas dos coletivos da capital, o número ainda é bastante inferior ao registrado antes da imposição da quarentena. No dia 13 de março, por exemplo, foram 8,6 milhões.

Linhas O aumento foi ainda maior entre as dez linhas que transportam mais passageiros na capital. Segundo os dados da SPTrans, em 27 de março, pouco mais de 100 mil pessoas passaram pelas catracas desses itinerários. No último dia 24 de abril, foram 146 mil -crescimento de 45,2%.

Como exemplo, a líder do ranking, a linha 4310-10 (Estação Terminal Itaquera-Terminal Parque Dom Pedro) ganhou 7.029 passageiros, um aumento de 62,6%. Os ônibus fazem o trajeto paralelo à linha 3-vermelha do metrô, na Radial Leste.

Máscara será obrigatória já na segunda Para evitar o contágio no transporte coletivo, o governador João Doria (PSDB) anunciou que, a partir da segunda (4), será obrigatório o uso de máscaras no metrô, na CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), em ônibus municipais da capital, intermunicipais da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) e rodoviários fiscalizados pela Artesp.

Segundo o governo, a obrigatoriedade é válida para táxis e aplicativos, com regulamentação pelas prefeituras. A fiscalização caberá às empresas e aos prestadores de serviço, que não deverão permitir a entrada e a permanência de pessoas sem máscaras em estações, vagões e ônibus.