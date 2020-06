OMS registra 427.630 mortes e 7.690.708 casos no mundo

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O relatório mais recente da OMS (Organização Mundial da Saúde) informou que o número de casos do novo coronavírus confirmados oficialmente ao redor do mundo subiu para 7.690.708. Os dados foram compilados com informações recebidas pela organização até as 5h (de Brasília) do dia 14 de junho. Houve um aumento de 137.526 casos em relação às informações disponibilizadas no sábado (13).

A quantidade de mortes causadas pela Covid-19 aumentou para 427.630 mortes. Os dados podem estar defasados em relação aos últimos levantamentos divulgados individualmente pelos países, pois foram fechados no começo do dia.

Consideradas as informações disponíveis, a taxa global de mortalidade dos casos confirmados de coronavírus é de 5,5%.

No período registrado pela OMS, os três países onde houve maior número de novos casos foram Brasil (25.982), Estados Unidos (22.133) e Índia (11.929). Neste mesmo intervalo de tempo, Brasil (909), Estados Unidos (709) e México (504) foram os que registraram o maior número de novas mortes.