Olodum, Filhos de Gandhy e BaianaSystem desfilam em Salvador neste domingo

SALVADOR, SP (FOLHAPRESS) - O Carnaval de Salvador neste domingo (23) abre alas para blocos afro, afoxés, nomes do axé e do pagode, além do heterogêneo grupo BaianaSystem.O Olodum, que este ano comemora 40 Carnavais, desfila no circuito Barra-Ondina a partir das 15h30. Este ano, o bloco afro leva para a avenida o tema "Mãe, Mulher, Maria, Olodum!". A bateria do bloco será comandada pela primeira vez por uma mulher, a maestrina Andreia Reis.Também desfila no circuito Barra-Ondina o afoxé Filhos de Gandhy, que este ano terá como tema Omolú-Obaluyê, deuses da doença e da cura.Depois de desfilar em 2019 com uma polêmica fantasia em tons amarelos, o bloco volta a usar o tradicional azul e branco, cores dos orixás Oxalá e Ogum.Uma das atrações mais esperadas do dia é o grupo BaianaSystem, que desfila no circuito Barra-Ondina a partir das 22h15. Acompanhando de uma legião de fãs, a banda vai para a avenida com o seu trio elétrico Navio Pirata.A programação também prevê blocos tradicionais como o Coruja, com Ivete Sangalo, Camaleão, com Bell Marques, Crocodilo, com Daniela Mercury, e Me Abraça, com Durval Lelys.No circuito do Campo Grande, o pagode baiano será protagonista com desfiles dos trios elétricos do La Fúria, A Dama e O Poeta.Ainda está previsto um desfile da cantora Pablo Vittar em um trio com a cantora baiana Nêssa.