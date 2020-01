O mundo espera uma vacina para o semestre que vem, diz ministro da Saúde sobre o coronavírus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que laboratórios americanos vão começar a fazer testes contra o coronavírus, e a expectativa é que uma vacina fique pronta no segundo semestre.“O mundo espera uma vacina para o semestre que vem. Os americanos irão começar testes em breve. É uma corrida”, afirmou ao Painel, nesta segunda (27).Segundo o ministro, vacinas dependem da capacidade de produção e a cobrança de patentes não cabem em casos como o do coronavírus.“O problema é que a capacidade de produção mundial não é capaz de produzir para o mundo. O Brasil tem boa capacidade de produção no Butantã, na Fiocruz entre outros”, disse ele.Apesar deste horizonte, o principal objetivo da pasta, diz Mandetta, é controlar a circulação do vírus no país.“Importante é estarmos atentos para controlar a circulação de vírus aqui [no Brasil] até a solução da vacina chegar”, afirmou.A OMS (Organização Mundial de Saúde) elevou o risco de contágio da doença de moderado para elevado, nesta segunda. Segundo informações de agências de notícias internacionais, 81 pessoas morreram em decorrência da contaminação na China.