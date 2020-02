Número de mortes por coronavírus ultrapassa 1.000 nesta segunda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de mortos por coronavírus passou de mil nesta segunda-feira (10) após o anúncio de 103 novas mortes na província de Hubei, onde fica a cidade de Wuhan, epicentro da epidemia. Foi o maior número de mortes em um só dia.



Todas as mortes ocorreram na China continental, com exceção de uma em Hong Kong e uma nas Filipinas.



Internado em um hospital de Manila desde o dia 25 de janeiro com um quadro de pneumonia, um homem chinês de 44 anos chegou a ficar estável, mas não resistiu.



Em sua atualização diária, a comissão de saúde de Hubei também confirmou nesta segunda outros 2.097 novos casos na província onde o surto surgiu em dezembro.



No mundo todo, já são mais de 40 mil infectados em 26 países e duas regiões administrativas especiais chinesas, Hong Kong e Macau. A lista de países com novos casos parou de crescer na última semana.