BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O número de casos confirmados do novo coronavírus subiu de 121 para 176, segundo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde neste domingo (15).

Os dados mostram que nas cidades de Rio de Janeiro e São Paulo há transmissão comunitária ou sustentada, quando há casos de pessoas que não viajaram e não têm vínculo com caso confirmado registrado.

Na Bahia, há registro de transmissão local, que é um nível abaixo -quando alguém adquire o vírus sem ter viajado ao exterior, mas com contato com alguém confirmado. Ou seja, é possível fazer vínculo do caso.

Com a confirmação de 55 novos casos, entre sábado (14) e este domingo, subiu para 15 o número de estados com registro de infecção do novo coronavírus.

A maior quantidade está em São Paulo, onde há 112 casos confirmados.

Em seguida estão: Rio de Janeiro (24), Distrito Federal (8), Paraná (6), Santa Catarina (6), Rio Grande do Sul (6), Goiás (3), Bahia (2), Minas Gerais (2), Pernambuco (2), Amazonas (1), Rio Grande do Norte (1), Alagoas (1), Sergipe (1) e Espírito Santo (1).

Há ainda 1.915 casos suspeitos, sob investigação.

Entram nessa lista pacientes que tiveram febre e outros sintomas respiratórios e histórico de viagens internacionais ou contato com casos suspeitos ou confirmados.

Outros 1.470 casos foram descartados, após a realização de exames pelas autoridades de saúde.

Segundo o Ministério da Saúde, o número de pacientes com o novo coronavírus no país pode ser maior, já que mais estados podem ainda atualizar registros no sistema.