Nove parques estaduais reabrem nesta segunda (13) na capital

Deputados da ‘lista vazada’ temem busca em gabinetes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Governo do Estado de São Paulo, sob gestão João Dória (PSDB), anunciou que nove parques estaduais localizados na capital paulista irão reabrir na próxima segunda-feira (13). A ação acontecerá com restrições de horários e regras para evitar o contágio pelo novo coronavírus.

A retomada acompanha o plano de flexibilização gradual da quarentena idealizado pela gestão estadual. Para a reabertura, o uso de máscara será obrigatório para todos os frequentadores, além do distanciamento social. Haverá intensificação na limpeza das áreas e haverá pontos com disponibilização de álcool em gel.

Durante a semana, de segunda-feira a sexta, os parques funcionarão das 10h às 16h, mas seguem fechados nos finais de semana.Os parques urbanos Cândido Portinari, Água Branca, Villa-Lobos (todos na zona oeste) e Ecológico do Tietê (zona leste) serão reabertos para atividades ao ar livre.

Espaços fechados como bibliotecas, museus, orquidários e salas de atividades permanecerão restritos. O uso de locais como quadras e parquinhos também não está autorizado.

No caso dos parques naturais Jaraguá e Cantareira (ambos na zona norte) será necessário agendar visitas, com pelo menos um dia de antecedência, através do site da Fundação Florestal. Eles irão receber até 30% do público. Trilhas com mamíferos e cachoeiras continuarão fechadas.

A administração recomenda que os espaços sejam utilizados para "atividades físicas individuais, como corridas, caminhadas, ciclismo, entre outras".

Já o Zoológico, Zoo Safari e Jardim Botânico (todos na zona sul), além do funcionamento nos dias úteis, também estarão abertos nos sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Apenas metade dos ingressos estará disponível para a venda pelo site.

Assim como nos outros parques, espaços fechados e exposições educativas permanecerão sem atividades, por enquanto. Para acessar o Zoo Safári, será necessário utilizar veículos particulares. Aliás, os veículos passarão por desinfecção das rodas com pulverizador e solução de hipoclorito de sódio na portaria.

Durante as primeiras semanas, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente irá monitorar os espaços para avaliar sobre uma possível abertura integral.

Já os parques temáticos e de diversão poderão reabrir a partir de 12 de outubro em regiões que estejam na fase verde de flexibilização há, pelo menos, 28 dias consecutivos. A reabertura manterá as medidas de distanciamento social, evitando aglomerações e com uso de máscara obrigatório. Os espaços poderão funcionar com até 60% da capacidade e os ingressos deverão ser vendidos pela internet.

Parques municipais

O prefeito Bruno Covas (PSDB) anunciou, nesta quinta-feira (9), a reabertura de parques municipais, a partir da semana que vem na cidade de São Paulo. Os locais estavam fechados desde março, quando começou a quarentona por causa do novo coronavírus.

A princípio, 70 dos 108 parques administrados pela prefeitura serão reabertos, mas somente de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.

O Ibirapuera, na zona sul da cidade, e o Parque do Carmo, na zona leste, funcionarão entre 6h e 16h por serem os maiores de São Paulo, também fechando aos finais de semana.

Confira os parques estaduais que serão reabertos

Parques urbanos

Água Branca (zona oeste)

Av Francisco Matarazzo, 455 - portão principal

Rua Dona Ana Pimentel, s/n Villa-Lobos (zona oeste)

Av Prof Fonseca Rodrigues, 2001 - portaria principal

Av Prof Fonseca Rodrigues, 1025 - portão 3 Candido Portinari (zona oeste)

Av Queiroz Filho, 1365 Parque Ecológico do Tietê (zona leste)

Rodovia Parque, 8054 Parques naturais

Mediante agendamento no site da Fundação Florestal a partir deste sábado (11).

Cantareira - Núcleo Pedra grande (zona norte)

Rua do Horto, 1799 - Horto Florestal Jaraguá (zona norte)

Rua Antônio Cardoso Nogueira, 539 Zoológico e Zoo Safari

Ingressos podem ser adquiridos no site: http://www.zoologico.com.br/

Zoológico (zona sul)

Avenida Miguel Stéfano, 4241. Água Funda Zoo Safari (zona sul)

Avenida do Cursino, 6338, Vila Moraes Jardim Botânico (zona sul)

Av. Miguel Estefno, 3031 Água Funda