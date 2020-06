Noite em abrigo anti-Covid termina em casório em Piracicaba

CPI da saúde segue caminho do dinheiro e tempo escurece

AMERICANA, SP (FOLHAPRESS) - Eles se conheciam de vista, na vida das ruas de Piracicaba, mas nunca tinham se aproximado. Não podiam imaginar que a chance de concretizar o interesse platônico viria na pandemia.

Quando a prefeitura montou um abrigo no Ginásio Municipal, no Jaraguá, para proteger a população de rua da cidade durante a pandemia de coronavírus, Adriana Cristina da Silva Ventura, 46, foi uma das primeiras a se alojar.

Dois dias depois, notou a chegada de Alexon Cardoso da Silva, 31. Observavam-se à distância até que o rapaz, achando o abrigo lotado e bagunçado, decidiu ir embora depois de uma semana por lá.

Quando percebeu a movimentação, Adriana conta que se alarmou. "Pensei: é o amor da minha vida, não posso deixar que isso aconteça."

Era hora do lanche da tarde. Para chamar a atenção, ela deu um tapa na mesa. Ele se deteve no portão e voltou.

Foi quando ela o abordou. "Por favor, não vai embora, fica comigo", disse. "Tá bom, eu fico", respondeu Alexon.

Em um mês, se conheceram melhor; ele a pediu em namoro e depois em casamento, e então se casaram.

"Foi um amor incondicional. A gente dormiu conversando e acordou se amando", conta Adriana. "E eu tirei na mega-sena", fala, rindo, da diferença de idade dos dois.

"Depois de um mês no abrigo, quando já estavam 'limpos' [sem usar drogas], eles me perguntaram se tinha como eles se casarem", conta o pastor Manoel Martins, da Igreja do Nazareno, coordenador do ginásio ao lado da pastora Berenice Costa e do pastor Rodrigo Bueno.

Com eles atuam 15 voluntários, além de funcionários das secretarias municipais de Saúde e de Assistência e Desenvolvimento Social.

"Dissemos: sim, podemos fazer esse casamento. Mas vamos conversar. Casamento não é brincadeira, vocês têm certeza? Eles responderam: 'nós queremos mudar de vida, pastor'", conta Manoel.

O casamento foi organizado pelos voluntários, ligados a diferentes igrejas e religiões, que emprestaram aos noivos as roupas para a cerimônia, decoraram o local e fizeram uma festa surpresa.

A pastora Berenice celebrou a união. "Antes, conversei muito com eles sobre a relação, sobre o cuidado um com o outro. Conversei que não devem dormir bravos um com o outro, mas que deviam fazer as pazes e perdoar."

No dia em que conversaram com a reportagem, por chamada de vídeo, completavam um mês de casados. "Está sendo muito bom, estamos muito felizes. Agora vamos oficializar no civil," disse Andriana. "Tem pessoas a quem a gente agradece imensamente, que apostaram no nosso relacionamento, na nossa melhora, no nosso futuro."

O pastor Manoel está preparando o que chama de Casa de Compaixão sem Fronteiras e quer que o casal assuma a coordenação do local. A ideia é acolher os moradores de rua que saiam do ginásio e que estejam em condições de morar de maneira independente e procurar emprego.

A prefeitura ficou responsável por disponibilizar cursos profissionalizantes. "Eu já trabalhei em casa de recuperação, já sei lidar com esses nossos irmãos. Vai ser bom para mim", afirma Alexon.

"Queremos ser um exemplo de que tudo tem jeito, tudo muda", diz Adriana.

O ginásio foi adaptado em caráter emergencial e aberto para receber a população de rua em 6 de abril. Piracicaba contava, até esta quinta (11), 1074 casos e 43 mortes.

"Em uma semana estava pronto", afirmou Fabiane Fischer, secretária municipal de de Assistência e Desenvolvimento Social. "Foi escolhido porque não há nenhuma pressa da prefeitura de desocupá-lo quando a pandemia acabar, pode ser usado por tempo indefinido até se construir outro local."

"Eles são as pessoas mais fragilizadas da sociedade, recebem coisas das outras pessoas sem higienizar, então a possibilidade de serem contaminados é muito grande, além de poderem ser um veículo transmissor do vírus por não terem como se higienizar adequadamente", diz.

Com capacidade para até 100 pessoas, o ginásio abriga hoje 46. Os moradores ficam em dormitórios separados, recebem quatro refeições diárias, têm atendimento médico, odontológico e psicossocial e podem participar de atividades físicas e culturais. Ninguém até o momento teve diagnóstico confirmado de Covid.

Outros 28 estão na Casa de Passagem, que antes da pandemia era um albergue para jantar, pernoite e café da manhã. Desde 27 de março, quem entra não pode sair.

"Muitos criticaram eles não poderem sair do abrigo. Mas ninguém foi obrigado. Na conversa os convencemos a ir. Mas hoje eu vejo que ficar na rua é um risco muito grande, e ninguém merece passar pela Covid", afirma Fischer.

A secretária fala por experiência própria: contraiu o vírus e passou 28 dias doente, dos quais três hospitalizada.

"A gente acha que está distante. Foi muito sofrido, mas vejo que uma pessoa com saúde fragilizada sofreria muito mais. Hoje eu vejo uma necessidade muito maior de proteção e de isolamento social."