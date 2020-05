Noite do terror à moda antiga

Impeachment de Wilson e Carlos pode cair no “isolamento social”

Fãs do terror de filmes como Jogos Mortais talvez achem os experimentos de James Whale e Tod Browning nos anos 1930 muito tímidos, mas vale a pena sintonizar no Telecine Cult, a partir das 20h40 desta quarta, 13. O Frankenstein de 1931, o Drácula de 1931 (às 22h) fazem parte da história. Serão arrematados pelo Ed Wood de Tim Burton, às 23h25, com Johnny Depp como o assim chamado pior cineasta de todos os tempos e Martin Landau como Bela Lugosi (no papel que lhe valeu o Oscar de coadjuvante).

Muitas cenas do Frankenstein de Whale ficaram clássicas - o laboratório do médico, o assistente e ele roubando cadáveres, mas nenhuma se compara às de Boris Karloff, como o monstro, fazendo amizade com a menina. Foi a inspiração para a obra-prima de Victor Erice, O Espírito da Colmeia, de 1973.

Bela Lugosi, o Drácula de Browning, não era um grande ator, mas foi, com certeza, um grande Drácula. A parte em Londres é meio confusa, mas o diretor e seu fotógrafo alemão criam um clima que continua impressionante. Vale lembrar que Karl Freund veio do expressionismo, fotografou Metrópolis, de Fritz Lang. E quando Lugosi suga o pescoço das mulheres, é sexo puro. O mais próximo do intercurso que Hollywood chegou, na época.

