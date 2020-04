No Rio, 556 mil trabalhadores da indústria terão teste gratuito

Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Firjan (Federação da Indústria do Rio) vai oferecer testes para diagnóstico da Covid-19 aos 556 mil trabalhadores da indústria fluminense. Com início previsto para o fim de semana da Páscoa (12), o programa terá capacidade de processamento de até 2.248 testes por dia e entrega de resultados em 24 horas.

Os testes serão oferecidos gratuitamente pela Firjan SESI para pequenas indústrias, e a preço de custo para as grandes. O programa começa em abril e deve ser estender até setembro, sendo executado pelo Centro de Inovação SESI Higiene Ocupacional (CIS HO) em parceria com a UFRJ (Universidade Federal do Rio).

As coletas começarão pela capital, onde é maior a incidência da doença, seguindo para a região metropolitana e, depois, para as demais cidades do Estado do Rio.

O Centro de Inovação SESI Higiene Ocupacional, localizado no Maracanã, na zona norte da cidade, fará a análise das amostras em conjunto com a UFRJ. A metodologia será a do padrão-ouro para diagnóstico, com coleta de secreções do nariz e garganta com o auxílio de hastes flexíveis. A precisão é de 99%.

Presidente da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira afirmou, por intermédio de sua assessoria, ser uma obrigação moral ajudar a sociedade no combate à Covid-19. "Com essa iniciativa, os industriais do Rio, por meio da Firjan, garantem a proteção dos trabalhadores e ajudam as empresas fluminenses a retomarem suas atividades em segurança".

Ainda segundo a assessoria, a primeira leva será oferecida para indústrias que possuem ambulatórios da Firjan SESI em suas unidades e para funcionários de Saúde da Firjan SESI, que atuam na linha de frente do programa fazendo a coleta do material.