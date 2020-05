Nelson Teich vai a Manaus acompanhar crise no sistema de saúde

Risco de novas rebeliões nos presídios do Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro Nelson Teich (Saúde) informou que vai visitar Manaus neste domingo (3) para acompanhar o enfrentamento da pandemia. A capital do Amazonas registra 3.658 casos e 368 mortes causadas pelo novo coronavírus.

"Neste domingo, embarco para Manaus para acompanhar de perto a situação do atendimento a população do Amazonas. Estamos juntos no combate ao Covid-19, com o Governo do Estado e do Município", publicou Teich no Twitter.

O ministro, após ser cobrado pelos estados, fez na quarta-feira (29) a primeira reunião com conselhos de secretários estaduais e municipais de Saúde. Agora visita a cidade cujo sistema de saúde foi o primeiro a colapsar no país.

Manaus também já começou a realizar enterros em valas coletivas, após os óbitos terem crescido 179,5% no mês de abril em comparação com o mesmo período do ano passado.

Apesar disso, o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC) anunciou na quinta-feira (30) um plano de reabertura escalonada do comércio não essencial em Manaus para daqui a duas semanas. No estado, são 6.062 casos confirmados e 501 mortes.