Saída para o Brasil é a renúncia de Bolsonaro

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Após 14 dias retido no Recife, o navio de bandeira bahamenha Silver Shadow deixou a cidade na tarde desta quinta-feira (26).

Por determinação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), a embarcação estava atracada depois da confirmação de que dois viajantes haviam testado positivo para o coronavírus.

Um turista canadense de 79 anos, que estava a bordo do cruzeiro, morreu na madrugada desta quinta em um hospital particular da capital pernambucana.

A companheira dele, cuja idade não foi divulgada, permanece internada na mesma unidade de saúde.

Com duas confirmações nesta quinta, subiu para três o número de mortes no estado em decorrência do novo coronavírus.

Pernambuco confirmou 46 casos da Covid-19, distribuídos por seis municípios, além de ocorrência em pacientes de outros estados e países.