Navio com dois suspeitos de coronavírus atraca em Santos nesta segunda

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Uma embarcação de bandeira chinesa com dois tripulantes suspeitos de ter sintomas do novo coronavírus atracará nesta segunda-feira (17) no porto de Santos (SP).Em nota, a Anvisa (agência nacional de vigilância sanitária) descarta qualquer motivo de preocupação para a população e afirma que não há "nenhum tripulante doente" no navio Kota Pemimpin, procedente de Singapura e que esteve em portos chineses nos últimos 30 dias --passou por Shanghai, Ningbo, Yantian e Hong Kong.Ainda assim, a agência diz que vai vistoriar a embarcação e fará a avaliação clínica dos tripulantes e uma análise sanitária do navio.Em nota emitida na noite de sábado (15), a Anvisa havia informado que, na sexta (14), o capitão do navio, ao enviar a documentação necessária para atracar em Santos, reportou a presença a bordo de dois tripulantes com sintomas gripais. Ambos já estariam recuperados.Ainda segundo a Anvisa, o Porto de Santos possui um plano de contingência que pode ser acionado se for identificado algum risco em embarcações que atraquem no local.Até a quinta (13), 1.523 pessoas morreram pelo novo coronavírus, 1.521 delas na China --também houve uma nas Filipinas e uma no Japão-- e mais de 66 mil tiveram confirmação da infecção em diversos países.Nesse mesmo dia, as autoridades chinesas mudaram o método de contagem e expandiram os critérios de contaminação. Agora, uma radiografia do tórax é suficiente para confirmar casos suspeitos.No Brasil, o resultado dos primeiros exames feitos em 34 brasileiros e parentes chineses que chegaram de Wuhan, epicentro da epidemia do novo coronavírus na China, deu negativo para uma possível infecção.Além deles, o Ministério da Saúde também coletou amostras respiratórias de 24 tripulantes e médicos que participaram da operação montada para trazer o grupo de volta ao Brasil. Todos tiveram resultado negativo.Além dos exames negativos, balanço divulgado pela pasta nesta terça mostra que, até o momento, o Brasil não teve nenhum caso confirmado do novo coronavírus.Atualmente, há quatro casos suspeitos sendo monitorados pelo Ministério da Saúde, conforme comunicado da última sexta.Um deles é investigado em São Paulo, um no Paraná e dois no Rio Grande do Sul. Um total de 43 casos já foram descartados no país até o momento.