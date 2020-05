Nave da SpaceX chega a estação espacial

Fidelidade e filhos durante o confinamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cápsula Crew Dragon acoplou com sucesso à Estação Espacial Internacional às 11h16 deste domingo (31), após um voo de 19 horas. A chegada bem-sucedida concluiu com sucesso a jornada de ida da primeira missão comercial tripulada, conduzida pela SpaceX a serviço da Nasa, a agência espacial americana.

Seus dois ocupantes, Doug Hurley e Bob Behnken, desembarcaram no complexo orbital cerca de três horas depois da acoplagem, onde foram recebidos com os costumeiros abraços pelos membros da Expedição 63 a bordo.

Eles agora se juntam à equipe composta pelo americano Chris Cassidy e pelos russos Anatoly Ivanishin e Ivan Vagner para uma estadia de dois a três meses como parte da tripulação fixa.

Desde o lançamento, ocorrido no sábado (30), da plataforma 39A, do Centro Espacial Kennedy, do Cabo Canaveral, na Flórida, a nova cápsula americana voou sem quaisquer falhas, neste que é seu primeiro voo tripulado de qualificação – e o primeiro voo orbital tripulado a partir do solo americano desde a aposentadoria dos ônibus espaciais, em 2011.

Hurley, como comandante, teve a chance de pilotar manualmente a Crew Dragon em duas ocasiões, uma na noite de sábado (30), e outra pouco antes da aproximação final à estação, e tudo transcorreu como esperado.

Contudo, a acoplagem em si, como previsto, foi realizada de forma totalmente automatizada. Após o encaixe firme da cápsula à porta de atracação do lado americano do complexo, foram iniciados os preparativos para o desembarque.

VIDA A BORDO

Benhken e Hurley tiraram seus trajes pressurizados após a decolagem bem-sucedida e, vestindo traje esportivo, após o jantar, fizeram uma pequena apresentação de como é viajar dentro da Crew Dragon.

Foi quando anunciaram o batismo da nave como Endeavour –preservando a tradição americana que remonta ao princípio da era espacial, em que os astronautas dão nomes a suas cápsulas. O nome é o mesmo de um ônibus espacial em que ambos realizaram seu primeiro voo espacial.

Após essa apresentação, a dupla foi dormir. Na manhã seguinte, para a acoplagem, tornaram a vestir os trajes pressurizados. Após a manobra bem-sucedida, e enquanto a pressão atmosférica se igualava entre a cápsula e a estação, para a abertura da escotilha, tornaram a tirar seus trajes.

Já na estação, participaram de uma pequena conversa com o administrador da Nasa, Jim Bridenstine, e membros do Congresso.

Em contraste com o discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na noite anterior, que falou em militarização do espaço e exaltou a proeminência americana, o chefe da agência espacial americana evocou união, parcerias internacionais e a importância da continuidade dos programas espaciais entre gestões, enfatizando que o programa comercial de tripulação começou com seu predecessor, o ex-astronauta Charles Bolden, administrador da Nasa durante a gestão de Barack Obama.