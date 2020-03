Nasce filho de Giselle Itié e Guilherme Winter

Invasão Monte Horebe serviu a projeto eleitoral e tornou-se descartável

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nasceu o primeiro filho dos atores Giselle Itié, 37, e Guilherme Winter, 40. Pedro Luna veio ao mundo na segunda-feira (2), em São Paulo, com 3,55 kg. Segundo a assessoria de imprensa da atriz, o parto foi natural, sem intervenções, como ela desejava.

No Instagram, Giselle publicou nesta quarta-feira (4) uma foto dos pezinhos do bebê: "Quem nasceu dia 02/03/2020? Nosso Pedro Luna, amor de mís amores, meu Pedrin. Lunito de mí alma! O mais conhecido como #UnicornioBaby. Gratidão a todas as energias acolhedoras e amorosas de vocês durante toda a nossa gestação. Amo vocês. Guilherme Winter, obrigada por me dar “O maior” presente de mí vida."

Muito amor por nós três. Nós parimos como desejamos e estamos cheios de ocitocina para espalhar pelo mundo", escreveu ela.

Em entrevista recente à Folha de S.Paulo, Giselle falou sobre a gravidez e à espera do seu primeiro filho e primeiro neto da sua família. "Assim que eu anunciei a minha gravidez, muitas mulheres vieram conversar comigo sobre maternidade. É bacana criar esse clima de sororidade em que a gente possa se acolher e se informar juntas. É maluco como a mulher é capitalizada até nesse momento que é tão meigo", disse.

A atriz também contou que estava se preparando para um parto natural e humanizado. Ela revelou ainda que é importante que as mulheres incluam os homens nesse processo da gravidez desde o início.

"É preciso trocar a palavra 'obrigado' por 'obrigação' e, também, abraçar esse pai, esse parceiro, para que todo mundo poda estar junto e informado."