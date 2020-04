Não vamos permitir festas juninas, diz governador da Bahia

Tensão política cresce e isola governador Wilson Lima

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O governador da Bahia, Rui Costa (PT), oficializou nesta terça-feira (28) a decisão de não permitir a realização de festas juninas nos municípios do estado neste ano em consequência da pandemia do novo coronavírus.

De acordo com o governador, não serão permitidas festas em nenhum dos 417 municípios baianos, inclusive naqueles nos quais não forem registrados casos da Covid-19.

"Se tiver festa em qualquer cidade da Bahia, as pessoas que têm carro, gostam da festa e que acham que não estão doentes vão querer ir. Vai atrair gente de várias cidades da Bahia, levando o vírus. Não vamos permitir", afirmou Costa em uma transmissão de vídeo na internet.

Segundo o governador, não há perspectiva de que nenhuma aglomeração seja autorizada no mês de junho. "Espero que cheguemos lá com a situação sob controle. Mas não vamos correr o risco de perder o controle por causa de festas."

Tradicionais no Nordeste, as festas de santo Antônio, são João e são Pedro costumam ser realizadas na maioria dos municípios da região, sobretudo nas cidades do interior.

Na Bahia, as maiores festas ocorrem em cidades como Amargosa, Cruz das Almas e Senhor do Bonfim.