Na volta aos treinos, jogadores e presidente de clube do PR têm diagnóstico de Covid-19

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Na semana que marcou a volta aos treinos dos times paranaenses de futebol, dois jogadores e o presidente do FC Cascavel receberam diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus.

O zagueiro Guilherme Borech, o atacante Magno e presidente do clube, Valdinei Silva, realizaram o exame no sábado (30) e tiveram o resultado divulgado nesta segunda-feira (1º).

De acordo com o clube, todos são assintomáticos e já iniciaram o período de isolamento. Eles estão sendo observados pelo departamento médico do time e vão realizar um novo teste em dez dias.

"Estamos cumprindo rigidamente os protocolos estabelecidos pelas autoridades de saúde e todas as providências necessárias estão sendo realizadas para proteger aqueles que trabalham diariamente no clube", afirmou em nota o médico do FC Cascavel, Claudio Bibiano.

Os demais jogadores apresentaram resultado negativo e vão seguir a programação normal das atividades esportivas, segundo o clube. Junto com a comissão técnica e os funcionários, eles estão em quarentena de 15 dias no centro de treinamentos do clube.

O exame de todos os atletas e preparadores dos clubes é exigência para o retorno aos treinos, autorizado pela secretaria estadual de saúde na segunda-feira passada (25). Nesta primeira etapa de retomada, os exercícios devem ser individuais, com horários agendados.

O Paraná tem 4.835 casos positivos acumulados e 190 mortes pelo novo coronavírus, de acordo com o último boletim da secretaria de saúde. A cidade de Cascavel, no oeste do estado, registra até o momento sete vítimas e 460 contaminados.