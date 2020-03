A partir de quarta-feira, 4, a musicista pernambucana Alessandra Leão começa a disponibilizar, em seu canal de YouTube, vídeos que mostram encontros com nomes de destaque em várias áreas, como músicos e líderes religiosos, que têm ligação com tradições do coco, ciranda, maracatu de baque solto, jurema, umbanda e candomblé.

Também integram o projeto, o músico Caçapa, o cineasta Luan Cardoso, a atriz e dramaturga Luciana Lyra e a artista visual Vânia Medeiros. A websérie Acesa terá 15 episódios e é um dos projetos contemplados pelo Rumos Itaú Cultural.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.