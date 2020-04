Municípios paulistas relaxam quarentena; veja o que reabre no interior e no litoral

O coronavírus fez a compaixão mergulhar dentro de nós

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma cidade, o cliente poderá ir ao salão de beleza com agendamento prévio. Em outra, poderá procurar seu advogado para resolver alguma questão jurídica. Numa terceira, poderá, inclusive, ir à igreja.

Medidas de flexibilização do isolamento social como essas têm sido adotadas nos últimos dias por prefeituras do interior e do litoral de São Paulo em meio à pandemia do novo coronavírus.

O relaxamento contraria decreto do governador João Doria (PSDB), que prevê a prática da quarentena até o dia 10 de maio em todo o estado.

Nesta quarta-feira (22), Doria anunciou os primeiros detalhes do Plano São Paulo, o processo de saída da quarentena no estado.

O estado fará o acompanhamento da disseminação do vírus e os protocolos serão definidos dependendo da situação de cada região do estado e setor da economia, com prioridade a setores de maior vulnerabilidade e menor risco.

Apesar disso, muitas cidades já definiram medidas de reabertura de comércio e outros tipos de estabelecimentos, o que contraria a determinação estadual.

Doria disse que vai dialogar com os municípios para que cumpram as determinações e que, se não for possível um alinhamento por meio de conversas, não descarta medidas legais.

As prefeituras argumentam que os locais poderão abrir seguindo regras como distanciamento entre as pessoas, além de exigir uso de máscaras e a disponibilização de álcool em gel nos estabelecimentos. Outra medida é o atendimento individualizado.

Veja abaixo medidas tomadas por prefeituras paulistas em meio à pandemia:

Indaiatuba

Decreto do dia 16 mudou atividades consideradas essenciais e permitiu abrir igrejas e salões de beleza. Restaurantes e bares também podem abrir, mas só até as 22h e sem self-service.

Sorocaba

Salões de beleza, lava-rápidos e escritórios (como os de contabilidade e de advocacia) foram autorizados a funcionar por decreto da última segunda (20).

São José do Rio Preto

Decreto liberou óticas, lojas de produtos ortopédicos, bancas de revistas e jornais, escritórios de advocacia, de contabilidade e imobiliárias, lojas de materiais de construção e barbearias, entre outros setores da economia local. O início da flexibilização, segundo a prefeitura, foi adotado em atividades de menor impacto na aglomeração de pessoas.

São José dos Campos

Decreto do último dia 17 previa a reabertura a partir do dia 27 de comércio e serviços em geral, shopping centers (exceto praça de alimentação) e salões de beleza, entre outros. No entanto, a Justiça suspendeu nesta quarta (22) a decisão da Prefeitura, que tenta recorrer.

Sertãozinho

A prefeitura liberou setores como salões de beleza, lojas de assistência técnica e óticas.

Jaboticabal

Conforme decreto desta terça-feira (21), o comércio não essencial poderá abrir se o lojista cumprir regras como uso de máscaras e limitar a entrada de um cliente por vez no local. A fila terá de ser feita do lado de fora da loja, com distanciamento. Shopping, academias e igrejas seguem fechadas.

São Vicente

Permitiu acesso a estabelecimentos como açougues, agências bancárias, bicicletarias, bancas de jornal, borracharias, cartórios, copiadoras, lan houses, assistências técnicas de produtos eletrônicos, funilarias, lava rápidos, lotéricas, lojas de tecidos, colchões, embalagens, carros e motos e outros.

Guarujá

A prefeitura liberou salões de beleza para atendimento com hora marcada, administradoras, escritórios de contabilidade e advocacia, imobiliárias, ateliês de costura, clínicas, associações e sindicatos.

Ribeirão Preto

Cidade segue fechada, mas nesta quarta-feira (22) um grupo criado pela prefeitura para transição se reuniu para discutir a reabertura. Decreto de calamidade pública vale até o dia 27.