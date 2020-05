Municípios emitem nota contrária à cloroquina

Bolsonaro fica fortalecido e mais perigoso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na sexta-feira (22), as prefeituras de Rio de Janeiro, Porto Alegre e Florianópolis divulgaram uma nota técnica conjunta instruindo seus agentes da Atenção Primária à Saúde (APS) a não receitarem cloroquina e hidroxicloroquina, especialmente em associação com a azitromicina, a pacientes com coronavírus.

"Ressaltamos o risco que a prescrição de medicamentos e exposição a seus efeitos colaterais pode trazer. Inclui-se a incidência de arritmias cardíacas", diz a nota.

A Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) também ingressou com uma ação na Justiça federal do Rio para tentar obrigar o Ministério da Saúde a retirar de seu site a orientação divulgada nesta semana para que a cloroquina seja aplicada a pacientes com a Covid-19.